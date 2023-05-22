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Zonguldak'ta bıçaklı kavga

Zonguldak'ta bıçaklı kavga

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde spor hocası olarak görev yapan Buket Y., Murat P. tarafından bıçaklandı.

Zonguldak Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde spor hocası olarak görev yapan Buket Y., Murat P. tarafından bıçaklandı.

Edinilen bilgiye göre olay Kozlu ilçesi Fatih Sitesi mevkinde meydana geldi. İddiaya göre, Murat P, evinin önünde karşılaştığı Buket Y.'ye bıçakla saldırarak vücudun çeşitli yerlerinden yaraladı. Ağır yaralanan Buket Y. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisine kaldırıldı. Buket Y.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri Murat P.'yi yakalama çalışması başlattı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Gençlik Fatih Spor 3. Sayfa Haberler

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