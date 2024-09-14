Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta Bebek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın İncivez Mahallesi'nde bir apartmanın dördüncü katında mahsur kalan bebek, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla kurtarılarak ailesine teslim edildi.

Zonguldak'ta İncivez Mahallesinde bir evin dördüncü katında mahsur kalan bebek itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay İncivez Mahallesi Kamelya sokakta meydana geldi. İddiaya göre, bir bebek bir apartmanın dördüncü katında kilitli kaldı. Ailesi kapıyı açamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda bebek kilitli kaldığı evden kurtarılarak ailesine teslim edildi. İtfaiye ekiplerin başarılı çalışması vatandaşlardan büyük takdir topladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

zonguldak İtfaiye Bebek

Özel ile Kurtulmuş, Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinde tartıştı

Özel ile Kurtulmuş cenazede tartıştı

 Narin'in kaybolduğu gün paylaşılmış! Aileden kimse bu mesaja açıklık getiremiyor

Narin'in ailesinden kimse bu mesaja açıklık getiremiyor

 Hafta sonu apar topar hastaneye getirildi! Anneden alınacak örnek, abinin yalan söyleyip söylemediğini kanıtlayacak

Anneden alınacak örnek, abinin yalan söyleyip söylemediğini kanıtlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayşenur Ezgi Eygi mesajı: Hesabını mutlaka soracağız

Ayşenur'un katillerine seslendi: Hesabını mutlaka soracağız
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Galatasaray Rizespor hangi kanalda? Galatasaray Rizespor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Bein Sports 1-2-3-4 CANLI izle! (ŞİFRESİZ YAYIN) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Galatasaray Rizespor maçı hangi kanalda? Galatasaray Rizespor maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? Bandırmaspor Amedspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Bandırmaspor Amed geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Bandırmaspor Amedspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Bandırmaspor Amed golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY RİZESPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (GALATASARAY RİZESPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! GS Rizespor nereden izlenir? Bandırmaspor Amedspor maçı hangi kanalda? Bandırmaspor Amed maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Bandırmaspor Amedspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bandırmaspor Amed maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 15 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Yengeç, Kova, Yay burcu yorumu! 15 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları İllia Golem öldü mü? İllia Golem neden öldü?
title