Zonguldak'ta Bayram Öncesi Drönlü Trafik Denetimi

Zonguldak'ta Bayram Öncesi Drönlü Trafik Denetimi
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Zonguldak'ta trafik ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde denetimleri artırdı. Drone ile yapılan denetimlerde kırmızı ışık ihlali sebebiyle iki sürücüye ceza kesildi. Denetimlerin bayram boyunca devam edeceği açıklandı.

Zonguldak'ta trafikte bayram öncesi dronlu denetim

ZONGULDAK - Zonguldak'ta trafik ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kent genelinde trafik denetimlerini sıklaştırdı. Bayram yoğunluğu öncesi özellikle otobüslere yönelik yolcu ve şoför emniyet kemeri denetimleri ile hususi araçlara yönelik emniyet kemeri kontrolleri artırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kırmızı ışık ihlallerini tespit etmek amacıyla drone destekli denetim yaptı. Havadan takip edilen sürücülerden iki araç, kırmızı ışık ihlali nedeniyle kişi başı 2 bin 167 TL ceza aldı. Toplamda 4 bin 334 TL idari para cezası uygulandı.

Denetimler kapsamında K1 yetki belgeli kamyonetler, ticari araçlar, emniyet kemeri kullanımı ve araç muayene durumu da kontrol edildi. Muayenesiz araçla trafiğe çıkan bir sürücüye 4 bin 512 TL para cezası kesildi.

Zonguldak genelindeki tüm trafik hareketliliği, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları aracılığıyla anlık olarak izleniyor. Trafik ekipleri, bayram öncesi oluşabilecek yoğunluk nedeniyle sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

Ekiplerin, bayram boyunca da denetimlerin aralıksız süreceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ - 3.Sayfa
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