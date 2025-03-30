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Zonguldak'ta Bayram Namazı Sonrası Silah Sesleri

Zonguldak'ta Bayram Namazı Sonrası Silah Sesleri
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Zonguldak'ta bayram namazının ardından vatandaşlar geleneksel olarak havaya ateş açtı. Bu durum yerel halkı korkuturken, polis ekipleri ihbarlar üzerine harekete geçti.

Zonguldak'ta bayram namazının ardından silah sesleri yükseldi.

Kent merkezinde bayram namazı sonrası vatandaşlar geleneği yaşatmak adına silahlarıyla havaya ateş açtı. Polis ekipleri ise ihbarlar üzerine harekete geçti. Ellerindeki silahları art arda ateşleyen vatandaşlar, geçmişten günümüze devam eden bayram adetini yerine getirdi.

Aralıksız duyulan silah sesleri duruma alışkın olmayanları korkuttu. Vatandaşlar evlerinin balkonlarına ve kapı önlerine çıkarak silahlarını ateşledi. Jandarma ve polis ekipleri ise ihbarlar üzerine silah seslerinin duyulduğu bölgelerde çalışma başlattı.

Öte yandan, 2015 yılındaki Kurban Bayramı'nda Taşbaca Mahallesi'nde kurbanının kesilmesini bekleyen 64 yaşındaki Temel Civelek, kimliği belirsiz bir magandanın tabancasından çıkan kurşunun hedefi olmuş, kurşunun sırtına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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