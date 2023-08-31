Zonguldak'ta Banka Görevlisi Olarak Tanıttıkları Kişiyi Dolandıran 2 Zanlı Tutuklandı

Zonguldak'ta bir vatandaşın dolandırıldığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak kişiyi 120 bin lira dolandıran 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı. Zanlılar, tutuklanarak adliyeye sevk edildi.

ZONGULDAK'ta, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak bir kişiyi 120 bin TL dolandıran M.A. (33) ve Y.Y. (20), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan bir ihbar üzerine, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak bir kişiyi 120 bin lira dolandırdığı iddia edilen şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin İstanbul'da yaşadığını tespit eden ekipler, operasyon düzenleyerek M.A. ve Y.Y.'yi gözaltına aldı. Kente getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.A. ve Y.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.