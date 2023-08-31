Zonguldak'ta Banka Dolandırıcıları Tutuklandı

Zonguldak'ta kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak bir vatandaşı 120 bin lira dolandıran 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ta kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak bir vatandaşı 120 bin lira dolandıran 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen araştırma sonucu il merkezinde bir kişiyi kendisini banka görevlisi olarak tanıtarak 120 bin lira dolandıran 2 şüphelinin İstanbul'da ikamet ettikleri tespit edildi. İstanbul'a gönderilen ekip tarafından yakalanan M.A. (33) ve Y.Y. (20) Zonguldak'a getirilerek adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ZONGULDAK