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Zonguldak'ta Baba ve Kızına Çarpan Sürücü Tutuklandı

Zonguldak'ta Baba ve Kızına Çarpan Sürücü Tutuklandı
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Zonguldak'ta sürücüsünün ehliyeti daha önce el konulmuş bir araç, yolda yürüyen baba ve kızına çarparak ağır yaralanmalarına neden oldu. Baba ve kızı hastaneye kaldırıldı, sürücü tutuklandı.

Zonguldak'ta baba ve 6 yaşındaki kızına çarpan ve ehliyetine daha önce el konulduğu öğrenilen sürücü sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. Baba ve kızının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Fatih Mahallesi'nde Zafer K. idaresindeki 67 AS 086 plakalı Fiat marka araç, yolda yürüyen Haşim O. (45) ve 6 yaşındaki kızı Asel O.'ya ardından da park halindeki araca çarptı. Baba ve kızı çarpmanın etkisiyle iki aracın arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan baba ve kızını ilk müdahalenin ardından BEUN Hastanesi'ne kaldırdı. Ehliyetine daha önce el konulduğu öğrenilen Zafer K., polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Hastaneye kaldırılan Haşim O.'nun ayağında kopan parçanın ortopedi uzmanı tarafından dikilerek yoğun bakıma alındığı, ayağında kırıklar olduğu, kızının da yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Zafer K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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