Zonguldak'ta Baba Oğlu Tartışması Kanlı Bitti

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, tartıştığı oğlunu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan baba tutuklandı.

İlçeye bağlı Pınarcık köyünde, Recep B. (72) ile oğlu Ersin B. (41) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, baba, oğlunu karın bölgesinden bıçakladı.

Babanın ihbarı üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.