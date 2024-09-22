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Zonguldak'ta Av Malzemeleri Dükkanında Yangın Çıktı

Zonguldak'ta Av Malzemeleri Dükkanında Yangın Çıktı
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Ereğli'de bir av malzemeleri dükkanında çıkan yangın, çevredeki esnaf tarafından fark edilerek 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. Yangına müdahale eden dükkan sahipleri dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde av malzemeleri satan iş yerinde çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi.

Ereğli ilçesine bağlı Orhanlar Mahallesi'nde bulunan bir av malzemeleri dükkanında akşam saatlerinde yangın çıktı. Dükkan içerisinden yükselen yoğun dumanları fark eden çevredeki esnaf, durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Yangını haber alarak olay yerine gelen dükkan sahipleri, yangına müdahale etmeye çalıştı ancak yoğun dumandan etkilenerek dışarı çıkmak zorunda kaldı. Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, daha sonra Ereğli'deki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, dumandan etkilenen kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemezken, polis olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Acil Servis zonguldak Güvenlik 3-sayfa Olaylar Ereğli Yaşam

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