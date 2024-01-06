Zonguldak'ta aranan iki zanlı yakalandı
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı (JASAT) ve Jandarma Asayiş ekipleri tarafından yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, aranan iki zanlı yakalandı. Bir zanlı Kilimli ilçesinde, diğer zanlı ise Kdz. Ereğli ilçesinde yakalandı.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı (JASAT) ve Jandarma Asayiş ekipleri; aranan iki zanlıyı yakaladı.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Jandarma Asayiş ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan detaylı araştırmalar neticesinde; "Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama" suçundan hakkında 8 yıl cezası bulunan bir zanlı Kilimli ilçesinde yakalandı. "Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan hakkında 9 yıl 5 ay 10 gün cezası bulunan bir zanlı ise Kdz. Ereğli ilçesinde yakalandı.
Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları çerçevesinde zanlılar çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna sevk edildi. - ZONGULDAK