Zonguldak'ta aranan iki zanlı yakalandı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı (JASAT) ve Jandarma Asayiş ekipleri; aranan iki zanlıyı yakaladı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Jandarma Asayiş ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan detaylı araştırmalar neticesinde; "Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama" suçundan hakkında 8 yıl cezası bulunan bir zanlı Kilimli ilçesinde yakalandı. "Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan hakkında 9 yıl 5 ay 10 gün cezası bulunan bir zanlı ise Kdz. Ereğli ilçesinde yakalandı.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları çerçevesinde zanlılar çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna sevk edildi. - ZONGULDAK