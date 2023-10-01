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Zonguldak'ta Araçta Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Zonguldak'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada bir araçta ve araç içerisindeki 2 şahsın üzerinde 6 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.