Zonguldak'ta Araçta Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
Zonguldak'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada bir araçta ve araç içerisindeki 2 şahsın üzerinde 6 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kdz. Ereğli ilçesinde bir araçta ve araç içerisindeki 2 şahsın üzerinde arama yapıldı. Operasyonda 6 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları çerçevesinde şüpheli 2 şahıs, ifadeleri alınarak serbest bırakıldı. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa