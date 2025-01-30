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Zonguldak'ta Araçta Silah ve Fişek Ele Geçirildi, İki Şüpheli Tutuklandı

Zonguldak'ta Araçta Silah ve Fişek Ele Geçirildi, İki Şüpheli Tutuklandı
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Zonguldak'ta jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 2 adet tabanca, 8 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada silah ve fişekler ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kdz.Ereğli ilçesinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden bir araç içerisinde yapılan aramada; 2 adet tabanca, 2 adet şarjör, 8 adet 9mm fişek ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 1 şahıs ifadesi alınarak serbest bırakıldı. İki şahıs ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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