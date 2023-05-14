Zonguldak'ta apartman yöneticisini bıçaklayan sanık: 'Öldürmek istemedim'

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde apartman yöneticisi Aydın Alkan'ı bıçakla yaralayıp, eşi Hacer Alkan'ı (55) da aynı bıçakla öldüren Mert Serkan Lülleci (25), ilk duruşmada, 'Öldürmek istemedim. Kasten olmadı, ikisinin de boynu denk geldi' diyerek savunma yaptı. Savcı ise 'Ne hikmetse senin bıçaklara da hep boyunlar denk geliyor' dedi.

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde apartman yöneticisi Aydın Alkan'ı bıçakla yaralayıp, eşi Hacer Alkan'ı (55) da aynı bıçakla öldüren Mert Serkan Lülleci (25), ilk duruşmada, "Öldürmek istemedim. Kasten olmadı, ikisinin de boynu denk geldi" diyerek savunma yaptı. Savcı ise "Ne hikmetse senin bıçaklara da hep boyunlar denk geliyor" dedi.

Olay, geçen yıl 6 Ağustos'ta İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mert Serkan Lülleci, aidat ve komşuluk ilişkileri nedeniyle husumetli olduğu apartman yöneticisinin eşi Hacer Alkan'a, bina önünde bıçakla saldırdı. Lülleci, eşinin çığlıklarını duyunca 4'üncü kattan inen apartman yöneticisi Aydın Alkan'ı da bıçakladı. Hacer Alkan hayatını kaybetti, Aydın Alkan yaralı kurtuldu. Gözaltına alınıp, tutuklanan Mert Serkan Lülleci ile azmettirmekle suçlanıp, tutuksuz yargılanan babası İsmail Lülleci (57) hakkında 'kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs' suçlamalarıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Mahkeme heyeti, Mert Serkan Lülleci için Adli Tıp Kurumu'ndan cezai ehliyetine ilişkin rapor alınmasına hükmedip, duruşmayı erteledi.