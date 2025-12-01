Haberler

Zonguldak'ta Anaokulundan Çıkan Çocuk Kamyonetin Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta, anaokulundan çıkan 4 yaşındaki çocuk, park halindeki kamyonetin kayması sonucu altında kalarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

Zonguldak'ta anaokulundan çıkan 4 yaşındaki çocuk, park halindeki kamyonetin kayması sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, öğlen saatlerinde Ahmet Erdoğan Anaokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 67 DD 908 plakalı kamyonetin sürücüsü Ömer S. (21), okul girişindeki yokuşa aracı park etti. Sürücü Ömer S. su almak için indiği aracın arkasına yönelirken eğimli zeminde kayan kamyonet yokuş aşağıya hareket etti. Bu sırada anaokulundan çıkan Sarp Eymen Darıcı (4) kamyonetin altında kaldı. Kamyonet çarpmanın etkisiyle dururken küçük çocuk yanındaki annesi ve çevredekilerce kurtarılarak başka bir araçla hastaneye getirildi. Ağır yaralı halde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaparken sürücü Ömer S. polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan inceme sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yorumlar (1)

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
