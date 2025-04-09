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Zonguldak'ta Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü sağlık çalışanı olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Zonguldak'ta ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu 3'ü sağlık çalışanı olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kaza, Çaycuma-Bakacakkadı kara yolu Sanayi Kavşağında meydana geldi. İçerisinde hasta bulunan Mehmet E. idaresindeki 67 AU 479 plakalı ambulans, kavşaktan dönüş yapmakta olan Öner G. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte ambulansta bulunan Gözdenur G., Büşra A., Ramazan ve Turgut Aker yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekiplerin yardımıyla çıkarılırken ilk müdahalelerinin ardından Zonguldak ve Çaycuma'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZLEM KELEZOĞLU - 3.Sayfa
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