Zonguldak'ta Alkollü Araç Kullanan Şüpheli Adli Kontrol ile Serbest Bırakıldı

Zonguldak'ta alkollü araç kullanırken yakalanan ve polis memurunu yaralayan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, 18 Mayıs'ta Gazipaşa Caddesi'nde yaşandı. Alkollü araç kullandığı tespit edilen V.C. (30) isimli şahıs polis memurlarının talep ettiği belgeleri göstermeyerek polise mukavemette bulundu. Yaşanan olayda şüpheli, polis memurunu yaraladı. Gözaltına alınan V.C. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca alkollü araç kullanmaktan dolayı daha önce de ehliyeti alınan V.C.'ye; "alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak, alkol metreyi üflememek, kolluğun uyarı ve işaretlerine uymamak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten" toplam 82 bin 835 lira trafik idari para cezası uygulandı. - ZONGULDAK