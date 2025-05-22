Zonguldak'ta Alkollü Araç Kullanan Şüpheli Adli Kontrol ile Serbest Bırakıldı

Zonguldak'ta Alkollü Araç Kullanan Şüpheli Adli Kontrol ile Serbest Bırakıldı
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Zonguldak'ta alkollü araç kullanırken polis memurunu yaralayan V.C., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şahıs, daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyeti alınmıştı ve toplamda 82 bin 835 lira ceza aldı.

Zonguldak'ta alkollü araç kullanırken yakalanan ve polis memurunu yaralayan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, 18 Mayıs'ta Gazipaşa Caddesi'nde yaşandı. Alkollü araç kullandığı tespit edilen V.C. (30) isimli şahıs polis memurlarının talep ettiği belgeleri göstermeyerek polise mukavemette bulundu. Yaşanan olayda şüpheli, polis memurunu yaraladı. Gözaltına alınan V.C. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca alkollü araç kullanmaktan dolayı daha önce de ehliyeti alınan V.C.'ye; "alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak, alkol metreyi üflememek, kolluğun uyarı ve işaretlerine uymamak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten" toplam 82 bin 835 lira trafik idari para cezası uygulandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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