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Zonguldak'ta Alışverişten Dönen Çift Kaza Geçirdi

Zonguldak'ta Alışverişten Dönen Çift Kaza Geçirdi
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Zonguldak-Ankara kara yolunda meydana gelen kazada, alışverişten dönen Dursun ve Döndü Akkaya çifti, otomobillerinin takla atması sonucu yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zonguldak'ta alışverişten dönen çift takla atan otomobillerinden yaralı olarak kurtarıldı. Kazada alışveriş poşetleri etrafa saçıldı.

Kaza, Zonguldak- Ankara kara yolu Köroğlu köyü mevkiinde meydana geldi. Zonguldak'tan Sapça yönüne giden Dursun Akkaya (75) idaresindeki 67 DC 154 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil ters döndü. Sürücü Dursun ile eşi Döndü Akkaya (70) bulundukları yerde sıkıştı. Kaza sebebiyle araçta bulunan alışveriş poşetleri etrafa savruldu.

İhbarla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralı çift ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, olay yerindeki vatandaşlar etrafa saçılan poşetleri topladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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