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Zonguldak'ta Alacak Verecek Meselesi Nedeniyle Cinayet: 54 Bıçak Darbesiyle Öldürüldü

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Zonguldak'ta 70 yaşındaki Kamil Gezer, alacak verecek meselesi yüzünden 54 bıçak darbesiyle öldürüldü. Olayla ilgili 43 yaşındaki zanlı E.V. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında, güvenlik kameralarının incelenmesiyle cinayet aydınlatıldı.

70 yaşındaki adamı 54 bıçak darbesiyle öldüren zanlı tutuklandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 70 yaşındaki Kamil Gezer'i alacak verecek meselesi nedeniyle 54 bıçak darbesiyle öldüren 43 yaşındaki E.V. çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ta 70 yaşındaki Kamil Gezer'in evinde 54 bıçak darbesiyle ölü bulunmasının ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler 750 saatlik kamera kayıtlarını inceleyip cinayeti çözdü. Zanlının, alacak verecek meselesi nedeniyle yaşlı adamı öldürüp evdeki kayıt cihazı ile suç aleti olan bıçağı ormanlık alana ve ırmağa attığı ortaya çıktı. Gezer'in 54 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi. Gezer, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, yaklaşık 750 saatlik görüntüyü izledi. Görüntülerden Engin V.'ye ulaşıldı.

Ekipler, evdeki kayıt cihazının alındığını da belirleyince Engin V.'nin suç aleti ile birlikte kayıt cihazını Çaycuma ilçesindeki ormanlık alan ve ırmağa attığını tespit etti. Bölgede geniş çaplı yapılan arama sonrası suç aleti bıçak ve kayıt cihazı bulundu. Engin V.'nin cinayeti alacak verecek mevzusu nedeniyle işlediği öğrenildi. Polisteki sorgusu tamamlanan Engin V., geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ta Alacak Verecek Meselesi Nedeniyle Cinayet: 54 Bıçak Darbesiyle Öldürüldü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ - 3.Sayfa

Zonguldak Güvenlik Politika 3-sayfa Cinayet Suç

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