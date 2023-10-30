Zonguldak'ta Ailesiyle Sorun Yaşayan Kişi Çatıya Çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ailesiyle sorun yaşadığı iddia edilen bir kişi, beş katlı binanın çatısına çıktı. Polis ekipleri tarafından ikna edilen kişi güvenli bir şekilde indirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ailesiyle sorun yaşadığı iddia edilen bir kişi, beş katlı binanın çatısına çıktı. Ekipleri alarma geçiren kişiyi polisler ikna etti.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Meydanbaşı Caddesi'nde yaşandı. Ailesiyle sorunlar yaşadığı iddia edilen 41 yaşındaki Yılmaz Ç.; beş katlı bir binanın çatısına çıkarak aşağıya atlayacağını söyledi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polis, sağlık ve itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Polis ekipleri Yılmaz Ç.'nin bulunduğu kata çıkarak ikna çalışması yaptı.

Bir süre sonra ikna edilen Yılmaz Ç., binadan aşağıya indirilerek Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - ZONGULDAK