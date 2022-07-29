Zonguldak'ta 83 yaşındaki kayıp adamı arama çalışması başlatıldı Zonguldak'ta ailesinin haber alamadığı 83 yaşındaki Kemal İnce'yi arama çalışması başlatıldı. Zonguldak'ta ailesinin haber alamadığı 83 yaşındaki Kemal İnce'yi arama çalışması başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kaleoğlu köyünde yaşayan 83 yaşındaki Kemal İnce'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine AFAD arama kurtarma ekibi ile jandarma ekipleri köy çevresinde çalışma başlattı. Arama kurtarma çalışmalarına köy sakinleri de katıldı. - ZONGULDAK İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 112 Acil Çağrı Zonguldak 3. Sayfa Haberler

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