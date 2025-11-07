Zonguldak'ta 8 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Zonguldak'ın Alaplı'da 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü, evinde saklanmış olarak yakalandı.

Zonguldak jandarma timleri ekiplerince, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan B.B, isimli firariye Tepeköy Mahallesindeki evine baskın düzenledi. Yapılan baskında evin bir köşesinde gizlenmiş olarak, Gözaltına alınan firari, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK