Zonguldak'ta 8 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Alaplı'da, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan B.B., jandarma ekiplerince evinde saklanırken yakalandı. Mahkemeye sevk edilen firari, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ın Alaplı'da 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü, evinde saklanmış olarak yakalandı.

Zonguldak jandarma timleri ekiplerince, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan B.B, isimli firariye Tepeköy Mahallesindeki evine baskın düzenledi. Yapılan baskında evin bir köşesinde gizlenmiş olarak, Gözaltına alınan firari, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
