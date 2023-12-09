Zonguldak'ta 746 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, Kilimli İlçesinde gerçekleştirdiği operasyonda bir şüpheliyi yakalayarak üzerinde 746 gram uyuşturucu madde buldu. Şüpheli, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı.

Zonguldak'ta polis ekipleri yakaladıkları şüphelinin üzerinde yapan aramada 746 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, Kilimli İlçesinde gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla uyuşturucu ticareti yapan bir şüpheliyi yakaladı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 7 Aralık 2023 tarihinde düzenlediği operasyonda, B.Ö. isimli şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, ölümcül etkiye sahip toplam 746 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. B.Ö., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

8 Aralık 2023 tarihinde mahkemeye çıkarılan B.Ö., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK