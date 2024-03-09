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Zonguldak'ta 72 suç kaydı bulunan zanlı yakalandı

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Zonguldak'ta jandarma ekipleri, 72 ayrı suç kaydı bulunan, 24 ayrı suçtan 3 yıldır aranan zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ta jandarma ekipleri, 72 ayrı suç kaydı bulunan, 24 ayrı suçtan 3 yıldır aranan zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Dedektiflerince (JASAT) aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan detaylı araştırmalar neticesinde; 72 ayrı suç kaydı bulunduğu ve Kırıkkale, Ankara, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Bartın, Amasya, Kocaeli, Karabük, Zonguldak'ta 24 ayrı suçtan aranma kaydı ve toplam 15 yıl 10 gün hapis cezası bulunan zanlıyı yakaladı.

Yakalanmamak için sürekli kılık değiştirmiş

Yaklaşık üç yıl boyunca yakalanmamak için sürekli olarak kılık değiştirdiği tespit edilen zanlının, akraba ve yakınlarının kimlik bilgilerini kullandığı ve sık sık Bursa'nın Gemlik ilçesine gidip geldiği tespit edildi.

Zonguldak Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT timleri Bursa'da görevlendirilerek, Bursa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleriyle müşterek çalışmalar yürüttü.

Zanlı, Gemlik Devlet Hastanesinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı adli makamlar tarafından kesinleşen hapis cezası nedeniyle tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zonguldak Jandarma Güvenlik Cezaevi Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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