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Zonguldak'ta 64 Yaşındaki Garson Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta 64 Yaşındaki Garson Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti
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Zonguldak'ta Emekli Öğretmenler Lokali'nde çalışan 64 yaşındaki Zafer Arduç, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Olay, mutfakta fenalaşmasıyla meydana geldi.

Zonguldak şehir merkezinde bulunan Emekli Öğretmenler Lokali'nde garson olarak çalışan 64 yaşındaki şahıs geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Gazipaşa Caddesi'ndeki Emekli Öğretmenler Derneği Lokali'ndeki mutfakta yaşandı. Lokalde çalışan 64 yaşındaki Zafer Arduç, fenalaşarak yere yığıldı. Lokalde bulunan diğer kişilerin durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları Arduç'un kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Arduç'un olay yerindeki incelemesinin ardından cansız bedeninin hastane morguna kaldırılacağı öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kalp Krizi zonguldak 3-sayfa Sağlık

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