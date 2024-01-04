Zonguldak'ta 579 Kilogram Dinamit Ele Geçirildi

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 579 kilogram dinamit ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren bir firmada adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan arama neticesinde, 29 koli içerisinde 750'şer gram ağırlığında toplam 579 kilogram dinamit, bin 626 adet fünye ele geçirildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatları çerçevesinde adli işlem başlatıldı. - ZONGULDAK