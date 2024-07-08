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Zonguldak'ta 50 Kişi Yakalandı: Operasyonlarda Çeşitli Suçlardan Arananlar Tespit Edildi

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Zonguldak'ta gerçekleştirilen emniyet ve jandarma operasyonlarında, çeşitli suçlardan aranması bulunan 50 kişi yakalandı. Operasyonlarda silahlar ve maden malzemeleri ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde operasyonlarında da önemli sonuçlar elde edildi.

Zonguldak'ta emniyet ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 50 kişi yakalandı.

Zonguldak Valiliği, 1-7 Temmuz 2024 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen uygulama ve faaliyetler ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Emniyet güçlerinin tarafından 13'ü 0-5 yıl, 2'si 5-10 yıl arası hapis cezası olmak üzere toplamda çeşitli suçlardan aranması bulunan 50 kişinin yakalandığının belirtildiği açıklamada, "Gerçekleştirilen denetimlerde, 7 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 5 yivli-yivsiz tüfek ele geçirildi. Ayrıca, maden ocaklarında yapılan denetimlerde, 23 ton kömür, 4 vinç, 105 metre ray ve 4 vagon gibi malzemeler ele geçirildi. Bu kapsamda, 20 maden ocağı denetlendi, 4 ihbar değerlendirildi ve 8 kaçak maden ocağı imha edildi" denildi.

Açıklamada, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonlarla ilgili de şu bilgilere yer verildi: "Uyuşturucu madde operasyonlarında da önemli sonuçlar elde edildi. Bu dönemde 15 operasyon gerçekleştirildi, 7 kişi tutuklandı, 4 kişi gözaltına alındı ve 6 kişi adli kontrol altına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında 3 gram eroin, 13,5 gram skunk, 29 gram esrar, 11 adet sentetik kannabinoid, 26 kök kenevir, 2 kök kenevir, 1041 gram bonzai ve 64 gram bonzai hammaddesi bulunuyor". - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Zonguldak Jandarma 3.Sayfa Güncel Haberler

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