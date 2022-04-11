Zonguldak'ta 5 ayrı işyerini soyan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak'ta 5 ayrı işyerini soyan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Zonguldak'ta 5 ayrı işyerini soyan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Zonguldak'ta 5 ayrı işyeri ve otodan hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta 5 ayrı işyeri ve otodan hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre İl merkezinde meydana gelen ve 5 ayrı işyeri ve otodan kablo, bakır, darbeli matkap gibi malzemeleri çaldıkları tespit edilen Ö.Ç. (17), S.C. (39) ve İ. A. (36) adlı şüpheli şahıslar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ. A. (36) adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Diğer iki şüpheli Ö.Ç. (17) ve S.C. (39) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık olaylarında çalınan malzemeler yapılan aramalar sonucu ele geçirilerek işyeri sahibi olan vatandaşlara teslim edildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hırsızlık, Zonguldak, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title