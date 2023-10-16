Zonguldak'ta 48 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

48 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 48 yaşındaki Bedirhan Ağır evinde ölü bulundu. Ağır'ın ölüm sebebi yapılacak olan otopsi ile belirlenecek.

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Dağyolu Sokak üzerinde yaşandı. Komşularının bir süredir Bedirhan Ağır'dan haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Ağır'ın evinde yaptıkları incelemede hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de olayla ilgili delil toplayarak çalışma yaptı. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Ağır'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırılacak. Ağır'ın ölüm sebebinin yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belli olacağı öğrenildi.