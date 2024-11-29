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Zonguldak'ta 42 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu

Zonguldak'ta 42 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu
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Çaycuma ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Ümmühan Yurtbay, evinde hareketsiz bulunarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis tahkikat başlatırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belirlenecek.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Ümmühan Yurtbay evinde ölü bulundu. Yaşanan olayın ardından olay yerine ekipler sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin İstasyon Mahallesi'nde annesi ile birlikte yaşayan 42 yaşındaki Ümmühan Yurtbay 'dan haber alınamaması üzerine eve gelen yakınları Ünmühan Yurtbay'ı hareketsiz buldu. Daha sonra olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği anlaşılan genç kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra netlik kazanacağı öğrenildi. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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