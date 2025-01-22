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Zonguldak'ta 4 Katlı Binada Yangın Çıktı

Zonguldak'ta 4 Katlı Binada Yangın Çıktı
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Çaycuma ilçesinde 4 katlı bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni araştırılıyor, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Yenimahalle Uğur Mumcu Caddesi üzerindeki Ören Yapı Sitesi'nde çıktı. 4 katlı binanın en üst katında kiracı Aycan K. çocuğu ile mutfakta kahvaltı yaptığı esnada çocuk odasından bir anda alevler yükseldi. Aycan K. işteki eşi Murat K.'yi telefonla arayarak olayı haber verdi. Ardından ev sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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