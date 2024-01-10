Zonguldak'ta 32 sanıklı suç örgütü davasının ilk duruşması görüldü

Uyuşturucu için "Amca" şifresini kullanmışlar

ZONGULDAK - Zonguldak'ta suç örgütü kurma ve uyuşturucu ticareti suçlamasıyla 16'sı tutuklu 32 sanık hakkında 4 yıldan 38 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Davanın ilk duruşmasında tutuksuz sanıklardan H.P., uyuşturucu için "Amca" şifresini kullandıklarını söyledi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından geçen Mayıs düzenlenen operasyonda 32 şüpheliden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme", "2313 sayılı kanuna aykırılık", "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçlarından 32 şüpheli hakkında 4 yıldan 38 yıla kadar çeşitli yıllarla hapis cezası istendi.

32 sanıklı davanın ilk duruşması bugün 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkemede sanıklardan S.S., G.S., H.P. ve T.G.'nin ifadeleri alındı. Mahkemede tutuksuz sanık T.G., tutuklu sanıklardan S.K.'nin S.S.'yi telefonla arayarak, "Zonguldak'a yüklü miktarda uyuşturucu gelecek. Bu uyuşturucuyu satacaksınız. Eşlerinizden ayrılacaksınız' dedi" diye konuştu. T.G. bu sözleri duyunca araçtan indiğini söyleyerek, "Bu konuşmalar sonrasında şok oldum. Arabadan indim. Bu uyuşturucuları İstanbul'dan R.K. denen şahıs S.K. ile beraber getirecekmiş" dedi.

İstanbul'a uyuşturucu almaya gitmişler

Örgütün işleyişi hakkındaki soru sorulan sanık T.G., "İşleyişini, uyuşturucunun nasıl satılacağını bilmiyorum. Benim tahminim bu yapılanmanın lideri S.K.'dir. Bir gün S.K. bana, 'Bu örgütün sokak kabadayısı benim' dedi. Liderin kim olduğunu ise söylemedi" dedi.

İfadesi alınan tutuksuz sanık G.S. de, "2021 yılında Ş.U. ile İstanbul'a gitmiştik. Orada Ş.U. binaya girdi, para aldı. Buranın kumarhane olduğunu, buranın E.İ'ye ait olduğunu söyledi. Ş.U. ile İstanbul'a gittiğimizde dönüşte bilmediğim bir yerden pakette sarılı uyuşturucu maddeyi aldı. Getirmiş olduğu uyuşturucuyu Kozlu'da birine sattı. Sonra E.İ'ye uyuşturucuyu teslim etmeye gitti. Karabük'te bir otel sahibinden 2 kere uyuşturucu aldım. Bunları getirdim. E.İ'ye kime verip sattırıyor bilmiyorum. E.İ. torbacılara uyuşturucuyu veriyor sonra bu torbacılar parasını E.İ'ye veriyorlar. Benim dışında E.İ. için uyuşturucu getirenler vardı" dedi.

Tutuksuz sanık H.P. de, 12 yıldır tanıdığın E.İ.'nin; tutuksuz sanıklardan S.S.'ye giden uyuşturucu kanallarını kesmeleri yönündeki diyaloğunu anlattı. H.P., "S.S'ye ulaşmadan uyuşturucuları biz alacaktık. Bu uyuşturucuları ya emniyete şikayet ederek S.S'ye ulaşmasını engelleyecektik ya da S.S'ye uyuşturucu getiren kişilere zor kullanarak bu kişilerden uyuşturucularını almaktı. Her kullanıcı mutlaka satıcıdır. Almayı gücü yetmediğinde satacaktır. E.İ. ile samimi arkadaşız. Ortada bir örgüt yoktu. Ben de bu uyuşturucuyu kullandım ve parasını vermem gerektiği için benden isteyenlere para karşılığı verdim. Çünkü aldığım uyuşturucunun parasını vermem gerekiyordu. Verdiğim kişiler bu uyuşturucuyu ne yaptılar bilmiyorum" dedi.

H.P., "Başkalarından almış olduğun uyuşturucuların E.İ. iye bağlantısı yoktur. Ben nerede ucuz bulursam oradan alırım. Çarşı, acılık, Mithatpaşa, Kozlu, üniversite grubu gibi gruplardaki kişiler genel olarak uyuşturucuyu nerede ucuzsa oradan alırlar. Bahsettiğim bu gruplar E.İ'nin talimatını yerine getiren kişiler değildir. Kendileri oluşmuş gruplardır. Bu grupları E.İ. oluşturmamıştır. E.İ, 'Şu uyuşturucuyu al, sat,' demez. Ben satın aldığım uyuşturucunun parasını B.Y'ye kira, borç açıklamasıyla yatırırdım. Bazen de E.İ'nin yanına gittiğimde elden verirdim. B.Y. yatan paraların nereden yattığını bilmezdi. E.İ'nin başkalarına bahis oynattırdığını hiç görmedim" dedi.

"Amca ile mi buluşacağız"

Mahkeme heyetinin telefon kayıtlarındaki "Amca ile mi buluşacağız" şeklindeki diyaloğu hatırlatılan H.P., "Metamfetamine amca diyoruz. Ama ben ona o gün uyuşturucu vermedim" dedi.

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, H.P.'nin önceki ifadelerine göre mahkemede verdiği ifadelerin birbiriyle çeliştiğini ve delillerin karartılabileceği iddiasıyla tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti de sanığın uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair telefon kayıtları, fiziki takip kayıtları, suçu işlediğine dair somut delillerin bulunması, dosyadaki diğer sanık ve tanıkların dinlenmemiş olması, sanığın savunması çerçevesinde tanıkları etkileyecek şekilde baskı kurulabilecek olması ile tutuklama sebebinin bulunduğuna kanaat getirdi. Mahkeme, bu çerçevede herhangi bir adli kontrol tedbirinin yeterli olmadığı gerekçesiyle H.P.'nin tutuklanmasına karar verdi.

Mahkeme diğer sanıkların dinlenmesi için yarın devam edecek.