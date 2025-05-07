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Zonguldak'ta 2024 Yılında 6 Bin 991 Trafik Kazası Meydana Geldi

Zonguldak'ta 2024 Yılında 6 Bin 991 Trafik Kazası Meydana Geldi
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TÜİK verilerine göre Zonguldak'ta 2024 yılında toplam 6 bin 991 trafik kazası gerçekleşti. Kazalarda 49 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 598 kişi yaralandı. Ölümlü kazaların sayısı ise bin 759 olarak belirlendi.

TÜİK'in 2024 yılı Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri'ne göre Zonguldak'ta bir yıl içinde toplam 6 bin 991 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 49 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 598 kişi de yaralandı.

Zonguldak'ta 2024 yılında meydana gelen kazaların bin 759'u ölümlü-yaralanmalı kazalardan oluştu. Hayatını kaybedenlerin 15'i olay yerinde, 34'ü ise hastanedeki takip sürecinde yaşamını yitirdi.

TÜİK verilerine göre kentte 2024 sonu itibarıyla toplam 193 bin 108 motorlu kara taşıtı kaydı bulunuyor. Ölümlü kazaların dışında, yaralanmayla sonuçlanan olaylarda toplam 2 bin 598 kişi hastaneye başvurdu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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