Zonguldak'ta 2 kişi arasındaki kavga karakolda bitti

Zonguldak'ta aralarında husumet bulunan iki kişi arasındaki kavga karakolda bitti.

Olay, Ereğli ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, İsmail Y.'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara Kızılay Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Y. tarafından tepki gösterildi. Sosyal medyada başlayan sözlü tartışma sonrasında Kürşat Y. ile İsmail Y. arasında fiili kavga yaşandı. Olaydan sonra iki taraf da polis merkezine giderek birbirinden şikayetçi oldu.

Öte yandan ikili arasında önceden husumet bulunduğu aktarıldı. - ZONGULDAK