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Zonguldak'ta 17 Yaşındaki Genç İntihar Girişiminde Bulundu

Zonguldak'ta 17 Yaşındaki Genç İntihar Girişiminde Bulundu
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 17 yaşındaki Y.M. sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla intihar girişiminde bulundu. Komşuların ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine ulaştı ve Y.M. hastaneye kaldırıldı. Genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kirmanlı Mahallesi'nde yaşanan olayda, 17 yaşındaki Y.M., bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu.

İddiaya göre Y.M., sosyal medya hesaplarından intihara kalkışacağına dair paylaşımlar yaptı. Paylaşımları fark eden komşuları şüphelenerek durumu hemen 112 Acil ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak eve girdi. Ekipler içeri girdiklerinde Y. M.'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Y.M. ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Y.M.'nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenirken polisin olay ile ilgili tahkikatı devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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