Zonguldak'ta 17'si tutuklu 32 sanıklı suç örgütü davasında 14 sanık dinlendi

Zonguldak'ta 17'si tutuklu 32 sanıklı suç örgütü davasının ikinci gününde 14 sanık dinlendi.

Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklardan bazıları mahkeme huzuruna gelirken bazıları ise SEGBİS ile katıldı. Mahkeme tutuksuz sanık F.K.'nın savunmasının alınması ile başladı. Her gün para karşılığı içmek için uyuşturucu aldığını anlatan F.K., "E.İ'den aldığım uyuşturuculardan yakalanma gibi bir durumum olmadı. Tütünle karışık bonzai alırdım. S.S. ile birlikte hiçbir şekilde uyuşturucu satmadım" dedi.

Mahkemede bazı sanıkların ifadelerinde çelişkilerin yaşanması üzerine mahkeme başkanı "En büyük devlet, devletten büyük Allah var" dedi. F.K. da "İfadelerimi değiştirmem yönünden hiç kimseden baskı görmedim. Özgür irademle konuşuyorum" dedi.

Tutuklu sanık B.İ., oğlu ile birlikte örgüt kurduğu ve yönettiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını söyleyerek, "Bu konuda söyleyeceklerim bundan ibarettir. Normal şartlarda uyuşturucu kullanmam" diye konuştu.

E.İ.'nin kuzeni olduğunu söyleyen tutuklu sanıklardan E.İ. de, "E.İ. benim öz amcamın oğludur. E.İ'nin bir yapılanma, grupta uyuşturucu ticareti yaptığına dair bilgim yoktur. E.İ. amcamın oğlu olmasına rağmen kendisiyle sık olarak bir araya gelmezdik. Genelde birbirimize telefondan hal hatır sorardık. Hakkımda örgüte üye olduğum yönünde verilen ifadeleri kabul etmiyorum. Ben bugüne kadar silahla yaralama olayında cezaevine girip çıktım ancak bunları kendi doğrularım için yaptım. Kimsenin tetikçiliğini yapacak biri değilim" dedi.

Ruhsatsız maden ocaklarında çalışarak elde ettikleri kazançla uyuşturucu aldıklarını söyleyen O.A.'ya "Amca yapacak mısın? Ciroyu arttırdım 4 buçuk yaptım" şeklindeki telefon görüşmeleri hatırlatıldı. O.A. da uyuşturucunun fiyatının sürekli arttığını öne sürerek, "İçmek için daha yüksek miktarda alacaktık. 'Daha da fiyatlar artmadan fazla alalım' diye paraları birleştirdik" diye cevap verdi.

Mahkeme, diğer 10 sanığın da ifadelerinin alınmasının ardından duruşmayı yarına erteledi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. - ZONGULDAK