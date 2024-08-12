Zonguldak'ta 16 yaşındaki genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Zonguldak'ta 16 yaşındaki Tunahan Ayvacık, motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

Kaza dün akşam saatlerinde Zonguldak-Kilimli Sahil Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri mevkisinde yaşandı.

Beratcan A. (19) idaresindeki 78 ABL 777 motosiklet ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan motosikletin sürücüsü Beratcan A. ile motosiklette yolculuk yapan 16 yaşındaki Tunahan Ayvacık yaralandı.

Ağır yaralanan Tunahan Ayvacık, kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Beratcan A.'nın ise tedavisi sürüyor.

Tunahan Ayvacık'ın Karabük'te toprağa verileceği öğrenildi. - ZONGULDAK