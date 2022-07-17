Serinlemek için denize giren 5 çocuktan 1'i kayboldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta serinlemek için denize giren 5 çocuktan biri kayboldu. Bazı vatandaşlar denize atlayarak kaybolan çocuğu aramaya başladı.

Zonguldak liman içerisinde gezinen 5 çocuk serinlemek için denize girdi. Çocuklardan 16 yaşındaki B.G., bir süre sonra denizde açıldıktan sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler bot yardımıyla kaybolan 16 yaşındaki çocuğu bulmak için çalışma başlattı. Bazı vatandaşlar da kıyafetleriyle denize girerek çocuğun bulunmasına yardımcı olmaya çalıştı.

Vatandaşların deniz kenarında tedirgin bekleyişi devam ederken arama çalışmaları sürüyor.