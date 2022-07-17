Serinlemek için denize giren 5 çocuktan 1'i kayboldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Serinlemek için denize giren 5 çocuktan 1'i kayboldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Serinlemek için denize giren 5 çocuktan 1'i kayboldu Zonguldak'ta serinlemek için denize giren 5 çocuktan biri kayboldu.

Serinlemek için denize giren 5 çocuktan 1'i kayboldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta serinlemek için denize giren 5 çocuktan biri kayboldu. Bazı vatandaşlar denize atlayarak kaybolan çocuğu aramaya başladı.

Zonguldak liman içerisinde gezinen 5 çocuk serinlemek için denize girdi. Çocuklardan 16 yaşındaki B.G., bir süre sonra denizde açıldıktan sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler bot yardımıyla kaybolan 16 yaşındaki çocuğu bulmak için çalışma başlattı. Bazı vatandaşlar da kıyafetleriyle denize girerek çocuğun bulunmasına yardımcı olmaya çalıştı.

Vatandaşların deniz kenarında tedirgin bekleyişi devam ederken arama çalışmaları sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title