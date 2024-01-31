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Zonguldak'ta 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası

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Zonguldak'ta bir kadın kuaföründe stajyer olarak çalışan 14 yaşındaki kız çocuğu, işletme sahibi olan H.E. tarafından cinsel istismara uğradığını iddia etti. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ta 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddialara göre, kadın kuaföründe stajyer olarak çalışan 14 yaşındaki kız çocuğu, işletme sahibi olan H.E. tarafından cinsel istismara uğradığını öne sürdü, ayrıca mesajlar da gönderdiğini belirterek ailesine durumu bildirdi. Aile durumu polise anlatarak şüpheli H.E.'den şikayetçi oldu. Pedagog eşliğinde kız çocuğunun da ifadesine başvuruldu. H.E. ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen H.E. nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.E.'nin işyerinde beceri eğitim aldığı öğrenilen diğer iki çıraklık öğrencisinin de tek taraflı olarak işyeriyle sözleşmesini feshetti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zonguldak Ceza Adliye Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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