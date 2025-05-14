25 yıl sonra tarihi görüşme! Erdoğan, Trump, Şara ve Selman bir araya geldi

Trump ve Şara bir araya geldi! Tarihi zirveye 2 lider daha eşlik etti
'Bu yıl sıkıntı yaşayacağız' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, o ürünleri tek tek saydı

Ürünlerin isimlerini tek tek saydı: Bu sene sıkıntı yaşayacağız
Pazarlık, taviz, af... PKK'nın fesih sürecine ilişkin kamuoyunun merak ettiği 5 soru yanıt buldu

Fesih sürecine ilişkin kamuoyunun merak ettiği 5 soru yanıt buldu
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Hasan Ekici, Gelecek Partisi'nden istifa etti

Davutoğlu'nun partisinde bir istifa daha! 2 arkadaşının yanına gidiyor

Zonguldak'ta 13 Üniversite Öğrencisi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Zonguldak'ta 13 Üniversite Öğrencisi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikteki yiyecek standından alınan ürünler sonrası 13 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Üniversite yönetimi, ilgili standı kapattı ve sorumlu müstecir hakkında idari ve adli süreç başlattı.

Zonguldak'ta 13 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde düzenlenen "28. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası" etkinlikleri kapsamında Farabi Kampüsü'nde kurulan bir yiyecek standından alınan ürünler sonrası 13 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Olayın ardından üniversite yönetimi standı kapattı, sorumlu müstecir hakkında idari ve adli süreç başlatıldığını duyurdu.

Üniversite Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerden dokuzunun Atatürk Devlet Hastanesi'nde, dördünün ise üniversite hastanesinde ayakta tedavi edilerek taburcu edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yaşanan olaydan dolayı duyduğumuz üzüntüyü kamuoyu ile paylaşır, adli ve idari sürecin takipçisi olacağımızı beyan ederiz" ifadelerine yer verildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mayıs ayında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü

Mayıs ayının ortasında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü
Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti

Böyle esnaf olmaz olsun! Yaptığı ahlaksızlığı vatandaş böyle kaydetti
Suriye Ekonomi Bakanı, canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti

Canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti
38 yıl suçsuz yere hapis yattı

38 yıl suçsuz yere hapis yattı! Kararı öğrenince hıçkırarak ağladı
Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir tehlike bekliyor

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike
7 marka vatandaşa neler yedirmiş neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu

Neler yedirmişler neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.