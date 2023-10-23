Zonguldak'ta 1 kişinin bıçaklanarak öldürülmesi davası başladı

Zonguldak'ta 1 kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan tutuklu 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Mustafa Kurt'un (43) sırtından bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili sanık G.Ç. (45) ve kadın sanık S.K. (38) ile maktul yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık S.K, savunmasında, Kurt'un 11 yıllık iş arkadaşı olduğunu anlattı.

Olay günü sohbet ederken maktulün kendisini boynundan öptüğünü iddia eden sanık S.K, "Ağabey ne yapıyorsun, evine git artık.' dedim. Hemen yanından kalkıp G.Ç'nin oturduğu koltuğa oturdum. G.Ç. çok kıskançtı, sinirlendi ve aralarında itişmeye başladılar. Mustafa bıçağını çekince G.Ç. elinden alarak onu bıçakladı. Kapıdan çıkarken de arkasından itip sırtından bıçakladı. Sonra da kanlı halıyı atıp temizini serdi ve evi temizledi." savunmasını yaptı.

G.Ç'nin kendisinden Kurt'a ait telefonu ve bıçağı yok etmesini istediğini öne süren S.K, "Olayın etkisiyle ben bıçağı ve telefonu yanan sobaya attım. Her ne kadar iddianamede benim telefonumdan G.Ç'ye 'Şimdi, bitecek işi.' şeklinde mesajlar atıldığı tespit edilmiş ise de gerekirse telefonumda parmak izi incelemesi yapılmasını talep ederim. O mesajları ben yazmadım. Parmak izi incelemesi yapılsın." ifadesini kullandı.

Sanık G.Ç. ise maktul ile S.K. arasında eski kocasına dair tartışma yaşandığını öne sürerek, şunları anlattı:

"S.K'nin çok sinirlendiğini fark edip bir şey yapmaması için işaret ettim. S.K. bana 'Şimdi bitecek işi.' diye mesaj attı. Ben mesajı okuduğum sırada arkasından çıkardığı bıçağı Mustafa'nın ayağına sapladı. Boynundan tutup hareket etmesini engellemek için dizini üstüne bastırdı. Daha sonra bıçağı omuz kısmına sallamaya başladı. S.K'yi çektim, Mustafa evden çıkarken arkasından koşup sırtından da bıçakladı. Mustafa kaçtıktan sonra 'S.K. sen ne yapıyorsun, polise giderse.' dedim. S.K. de 'Korkma şikayet etmez.' dedi."

Sanık S.K'nin, cezai ehliyeti bulunup bulunmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevkine ve tutukluluk halinin devamına, tutuklulukta geçirdiği süre ile suç vasfının değişmesi ihtimalini göz önünde bulundurarak G.Ç'nin ise adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Olay

Karaelmas Mahallesi Hal mevkisindeki bir evde 23 Şubat'ta, Mustafa Kurt ile S.K. ve G.Ç. arasında çıkan tartışmada bıçakla yaralanan Kurt, kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş, polis tarafından yakalanan zanlılar 24 Şubat'ta tutuklanmıştı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 sanık hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.