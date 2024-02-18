Zonguldak Kozlu'da Toprak Kayması Paniği

Zonguldak Kozlu ilçesinde meydana gelen toprak kayması paniğe neden oldu.

Zonguldak'ın Kozlu İlçesi 19 Mayıs Mahallesinde dün akşam saatlerinde yağış nedeniyle toprak kaymak meydana geldi. Yaşanan gürültü sonrasında mahalle halkı sokağa dökülerek panik yaşadı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler toprak kayması yaşanan yerde inceleme başlattı. - ZONGULDAK