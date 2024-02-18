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Zonguldak Kozlu'da Toprak Kayması Paniği

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Zonguldak'ın Kozlu İlçesi'nde meydana gelen toprak kayması nedeniyle mahalle halkı panik yaşadı. Polis ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi.

Zonguldak Kozlu ilçesinde meydana gelen toprak kayması paniğe neden oldu.

Zonguldak'ın Kozlu İlçesi 19 Mayıs Mahallesinde dün akşam saatlerinde yağış nedeniyle toprak kaymak meydana geldi. Yaşanan gürültü sonrasında mahalle halkı sokağa dökülerek panik yaşadı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler toprak kayması yaşanan yerde inceleme başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zonguldak AFAD Doğal Afet 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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