Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde şimşekler geceyi aydınlattı
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağışla birlikte şimşekler çaktı. Vatandaşlar tarafından çekilen görseller sosyal medyada paylaşıldı.
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağışla birlikte şimşekler çaktı. Şimşeklerin görüntülemek isteyen vatandaşlar balkonlara çıktı. Vatandaşlar tarafından çekilen görseller sosyal medyada paylaşıldı.
Paylaşılan görüntüler yüzlerce beğeni topladı. - ZONGULDAK