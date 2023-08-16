Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kaçak kazı yapan 6 zanlı gözaltına alındı
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Yapılan aramada çeşitli malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kaçak kazı yapan 6 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede kaçak kazı yapan 6 kişiyi suçüstü yakaladı.
Yapılan aramada, dedektör, jeneratör, su tahliye motoru, benzin, hilti, çelik halat, testere, çekiç, balyoz, projektör, kazma ve kürek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - 3. Sayfa