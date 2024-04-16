Zonguldak'ın Gülüç beldesinde Belediye Başkanı'na saldırı girişimi

Zonguldak'ın Gülüç beldesinde Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ile yol kapatma tartışması sebebiyle tartışan şüpheliler, belediye başkanına saldırmaya kalkıştı.

Edinilen bilgiye göre olay, Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesindeki kafede yaşandı. İddialara göre 4 şüpheli, sokakta alkol alırken araçla yolu kapattı. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş da olayı duyunca önceden tanıdığı şüphelilerden yolu açmalarını istedi.

Telefonda başlayan tartışmanın ardından şüpheliler, Demirtaş'ın bulunduğu sahildeki kafeye geldi. Burada Demirtaş'ın üzerine saldırmaya kalkan şüpheliler çevredekilerin de müdahale etmesiyle olay yerinden uzaklaştırıldı.

Demirtaş ve yakınları olaydan yara almazken ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüphelilerin ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. - ZONGULDAK