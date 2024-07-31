Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde trafik kazası: Bir kişi yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde M.T. yönetimindeki araç, Zonguldak istikametinden Ereğli istikametine seyir halindeyken Kandilli Sapak mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarındaki refüje çarptı, ardından takla atarak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK