Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde trafik kazası: 4 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobilin direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak istikametinden Ereğli istikametine giden Musa A. idaresindeki 67 UB 955 plakalı otomobil kontrolden çıkarak EDS direğine çarptı. Kazada, sürücü Musa A. ile araçta bulunan diğer yolcular Emine A., Mürşide A. ve Batın Can A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK