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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde trafik kazası: 2 yaralı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza, Ereğli ilçesine bağlı Göktepe mevkiinde gerçekleşti. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Polis tahkikatı sürüyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza, Ereğli ilçesine bağlı Göktepe mevkiinde gerçekleşti. M.G. yönetimindeki 67 ACD 996 plakalı araç, kavşaktan döndüğü sırada karşı yönden gelen 42 FEN 07 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle M.G. idaresindeki araç, sürüklenerek yol kenarında park halinde bekleyen bir araca çarparak durabildi.

Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri, yaralılara araç içinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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