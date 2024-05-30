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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin direğe çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobilin direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak istikametinden Ereğli istikametine giden Musa Altay idaresindeki 67 UB 955 plakalı otomobil kontrolden çıkarak EDS direğine çarptı. Kazada, sürücü Musa Altay ile araçta bulunan diğer yolcular Emine A., Mürşide A. ve Batın Can A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Musa Altay hastanedeki tüm müdahaleleri rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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