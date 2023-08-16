Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kdz.Ereğli'de yapılan kaçak kazı operasyonunda 3 dedektör ve çeşitli malzemelerle birlikte 6 şahsı suçüstü yakaladı. Şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kdz.Ereğli'de yapılan kaçak kazı operasyonunda ekipler kazıda kullanılan 3 dedektör ve çeşitli malzemelerle birlikte 6 şahıs suçüstü yakalandı. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 6 şüpheli şahıs ifadesi alınarak serbest bırakıldı. - ZONGULDAK