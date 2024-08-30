Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde darp olayına karışan 2 şüpheli tutuklandı
Karadeniz Ereğli ilçesinde aracını tamirden almak isteyen F.K.'ye otomobille çarpan ve dakikalarca yumrukladığı görüntülenen şüpheliler tutuklandı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde darp olayına karışan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Karadeniz Ereğli ilçesinde aracını tamirden almak isteyen F.K.'ye önce otomobille çarpan şahıslar, ardından F.K.'yi dakikalarca yumrukladılar. Güvenlik kamerasına yansıyan darp olayına karıştığı tespit edilen S.D., S.D. ve P.D. isimli şüpheliler kısa sürede gözaltına alındı. Zanlılardan S.D. ve S.D. nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, P.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK